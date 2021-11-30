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İstanbul'da fırtına etkisini kaybetti

AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
İstanbul'da fırtına etkisini kaybetti

İstanbul'da dün başlayan fırtına, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da dün başlayan fırtına, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetti.

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra kuvvetlenen fırtına, bu akşam etkisini yitirdi.

Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde görülen yağışın da etkisini kaybetmeye başladığı gözlendi.

Şehrin Anadolu Yakası'ndaki Bostancı sahilinde dalgaların taşıdığı yosunlar yürüyüş yollarını kapatırken, belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Mazgalları tıkayan yosunlar toplanarak, yer yer yola taşan suların tahliye edilmesi sağlanıyor.

Avrupa Yakası'nda da fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından bazı bölgelerde trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

TEM bağlantı yolu Haramidere yönünde trafik yavaş ilerlerken, Büyükçekmece istikameti D-100 kara yoluna katılım ile Kumcular Yolu Caddesi Esenyurt istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

Öte yandan, D-100 kara yolu Avcılar istikametinde yan yolda, Büyükçekmece yönünde ise kara yolu ve yan yolda yoğunluk gözleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri

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