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İstanbul'da Dolar ve Euro fiyatları ne kadar? 8 MAYIS 2025 CANLI DÖVİZ KURLARI!

İstanbul'da Dolar ve Euro fiyatları ne kadar? 8 MAYIS 2025 CANLI DÖVİZ KURLARI!
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 8 Mayıs 2025 Perşembe canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 8 Mayıs 2025 Perşembe itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 14:27 itibariyla yüzde -0,05 değer kaybıyla 38,6328'den işlem görüyor.

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,21 artarak 43,7674'ten işlem görüyor.

İstanbul'da Dolar ve Euro fiyatları ne kadar? 8 MAYIS 2025 CANLI DÖVİZ KURLARI!Dolar ve Euro fiyatları

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,38 artışla 51,6160'dan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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