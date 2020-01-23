İstanbul'da, ailesiyle kavga edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul'da, ailesiyle kavga edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Üsküdar'da, evde ailesiyle kavga edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

23.01.2020 03:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 03:09
İstanbul'da, ailesiyle kavga edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

'da, evde ailesiyle edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 155 İmdat Hattı'nı arayan vatandaşlar, Cumhuriyet Mahallesi Karadere Sokağı'ndaki bir evde aile içi kavga olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekiplerince, silah sesleri gelen evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Eve giren polis, psikolojik sorunları bulunduğu ve alkollü olduğu belirtilen O.Ç'yi (38) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İstanbul'da, ailesiyle kavga edip havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
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