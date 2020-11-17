İstanbul'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kartal ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kartal ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özgür Karataş yönetimindeki 34 HER 13 plakalı otomobil, Kartal Sahil Yolu Maltepe istikametinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilden yola savrulan sürücü, sağlık ekiplerince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken aracın trafikte makas atarak ilerlediği iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen