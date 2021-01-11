İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak
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İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak

11.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceğini duyurdu.

Daha önce HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkartların kullanımının 15 Ocak'tan itibaren yasaklanacağını duyuran İBB'den yeni bir açıklama daha geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 15 Ocak tarihinden itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanımının engelleneceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir."

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak

HES KODU ZORUNLULUĞU DA BAŞLIYOR

Eylül sonunda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle şehir içi toplum araçlarına da HES kodu uygulaması getirildiği duyurulmuştu. Genelgeyle Covid-19 tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekenlerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılarak, toplu ulaşım kullanımının geçici olarak engellenmesi amaçlanmıştı. İBB'de 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapmayan İstanbulkartları kullanıma kapatacak

İstanbul'da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı 15 Ocak'tan itibaren toplu taşıma kullanamayacak
Haber Yorumları (37)
HELAL SİZE: Hes kodu zorunluluğunu daha yeni mı getirdiniz....
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A: Herkes okula özel uçağıyla gitsin lutfen
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DİKEN: HES KODU İÇİN İSTENEN BİLGİLERİ VERMEYELİM.
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