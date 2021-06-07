415 tarihi eser ele geçirildi İstanbul,obje,tarihi eser,

İstanbul'da 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 255'i sikke 160'ı çeşitli form ve biçimlerde toplam 415 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 255'i sikke 160'ı çeşitli form ve biçimlerde toplam 415 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 3 Mayıs-3 Haziran arasında Kartal, Kadıköy ve Küçükçekmece'de belirlenen 4 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen 255 sikke, 160 çeşitli form ve biçimlerde 415 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Dönemin sosyo-ekonomik düzeyi ve uğraşları hakkında bilgi veren sikkeler, günlük ve özel amaçlı kullanılan bronz kap kacak, parfüm ve krem şişeleri, ölü kültü hakkında bilgi veren gözyaşı şişeleri, bronz şamdan parçaları, yaka iğneleri ve rozetler gibi süs eşyaları, dini ritüellerde kullanıldığı düşünülen insan biçimli mermer heykelcikler, antik dönemin spor faaliyetleri hakkında bilgi niteliği taşıyan bronz figürler, mızrak uçları, patlamış havan mermisi ve ruhsatsız tabanca ele geçirilenler arasında bulunuyor.

Ele geçirilen 415 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objenin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Patlamış havan mermisi ise İstanbul Deniz Müzesi'ne teslim edildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış