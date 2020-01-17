İstanbul'da 1 milyon 160 bin anne, ulaşımdan ücretsiz faydalanacak

17.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi.

1 MİLYON 160 BİN ANNE FAYDALANACAK

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesini öngören teklifin mecliste oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.

SAYIŞTAY'IN ONAY VERMESİ GEREKİYOR

İmamoğlu açıklamasında "İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oy birliği ile kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.