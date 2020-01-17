İstanbul'da 1 milyon 160 bin anne, ulaşımdan ücretsiz faydalanacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesini öngören teklifin mecliste oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirdi.
1 MİLYON 160 BİN ANNE FAYDALANACAK
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesini öngören teklifin mecliste oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.
SAYIŞTAY'IN ONAY VERMESİ GEREKİYOR
İmamoğlu açıklamasında "İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay'ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oy birliği ile kabul edilmiştir" ifadelerini kullandı.