İstanbul Boğazı'nda Klasik Otomobil Geçidi

Klasik Otomobil Kulübü'nün geleneksel Bahar Rallisi'nin dördüncüsü bugün başladı. 100'e yakın klasik otomobil İstanbul Boğazı'ndan 250 km'lik parkuru tamamlamak için kontak çevirdi.

Mercedes-Benz Türk'ün ana sponsorluğunda gerçekleşen Klasik Otomobil Kulübü'nün geleneksel Bahar Rallisi'nin dördüncüsü 100'e yakın otomobilin katılımıyla bugün Beşiktaş'ta başladı.

Klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2018 kapsamında katılımcılar İstanbul ve çevresinde 250 km'lik bir parkuru tamamlayacaklar.

Uluslararası klasmanda yer alan ve Dünya Klasik Araçlar Federasyonu (FIVA) B Grubu Etkinlik kategorisinde düzenlenen Mercedes-Benz Bahar Rallisi'ne aralarında otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyonerleri, müze sahipleri, sanatçılar ve iş dünyasından isimlerin bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü üyeleri otomobilleriyle katıldılar.

İlk gününde İstanbul'un Avrupa yakasında, Çırağan Palace Kempinski İstanbul'dan başlayarak Boğaz hattını takip ederek Kilyos'a doğru uzanılan bir rota izleniyor. Ralliye katılan otomobiller sahil yolu boyunca ilerleyerek

Kilyos'a ulaşacak; burada verilen öğle yemeği molasının ardından rallinin ilk günü Levent'te finish noktasında son bulacak.

Rallinin ikinci günü ise yeniden Beşiktaş'tan başlayacak ve Hadımköy yönüne hareket edilerek, Oktuğ Garaj'da verilen barberkü partisinden sonra başka bir noktada sona erecek. Birbirinden değerli 100 klasik otomobil, iki günde yaklaşık 250 km'lik parkurda meraklıları ile bir araya gelecek.

"Bir gelenek haline geliyoruz"

Bu yıl dördüncü kez sponsor oldukları Bahar Rallisi hakkında açıklama yapan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan; "Mercedes-Benz Bahar Rallisi sayesinde tüm nesilleri bir araya getirerek coşkulu bir buluşma yaşıyoruz. 132 yıl önce ilk otomobili üreten Benz'den günümüze otomobil tarihinde her zaman öncü konumda olduk. Bugün de burada aralarında 1952 model Mercedes-Benz 220 A klasik otomobilin de bulunduğu müthiş bir koleksiyona ve otomobil tarihinin yakın geçmişine tanıklık ettik. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile birleştirdiğimiz Mercedes-Benz Bahar Rallisi etkinliğinde bu yıl da tüm katılımcılara başarılar, izleyicilere ise keyifli seyirler diliyoruz" dedi.

Kadın sürücü katılımı yüksek

Bu yılki Bahar Rallisi'nde kadın yarışmacı sayısı, geçen seneye göre artış gösterdi. Yarışa katılan 96 otomobilden 59'unda kadın pilot ve co-pilotlar yer aldı. Böylece bu yarış, geçen seneki 56 olan rekorunu da kırarak kadın katılımı en yüksek yarış olarak tarihe geçti. - İSTANBUL