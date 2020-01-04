İstanbul'a Yeni 49 Otobüs Hattı Eklendi İşte O İlçeler…
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İstanbul'a Yeni 49 Otobüs Hattı Eklendi İşte O İlçeler…

İETT, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34'ü Avrupa, 15'i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.

04.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:19
İstanbul'a Yeni 49 Otobüs Hattı Eklendi İşte O İlçeler…

, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34'ü , 15'i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.


İETT, Avrupa yakasında; Marmaray'a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı'na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.


Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı'na ulaşım için 1, Marmaray'a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.


Avrupa yakasında Marmaray'a ulaşım için; MR40, MR41, MR50, MR51, Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşım için; 48D, 39A, 55V, 62H, İstanbul Havalimanı'na ulaşım için; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete alındı.


Metrobüs'e ulaşım için; HT19, 76GM, 76SM hatları hizmete alınırken, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları açıldı.


Ayrıca Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim için MK51, Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattı için MK52, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2, Kent Ormanına ulaşım için ise 48R hatları açıldı.


Anadolu yakasında ise İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı.


Ayrıca yolculardan gelen talep ve ihtiyaçları değerlendiren yetkililer, bu hatların haricinde 11 farklı güzergahta yeni hattı da daha hizmete aldı.


2019'da açılan İETT hatları:


Avrupa yakası


MR40K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon


MR41Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray


MR50Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon


MR51Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon


48DGöktürk - Hacıosman Metro


39AAkşemsettin - Vezneciler


55VGaziosmanpaşa - Vezneciler


62HEmniyettepe - Hacıosman Metro


48RKent Ormanı - 4.Levent Metro


HT19İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs


76GMGürpınar-Tüyap Metrobüs


76SMSahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs


İST-4Bakırköy-İstanbul Havalimanı


İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı


İST-15Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı


İST-17Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı


İST-20Sultanahmet - İstanbul Havalimanı


H-6Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı


H-7Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı


H-8Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı


H-9Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı


48GGöktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam


ST36Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay


97BTKocasinan İtfaiye-Taksim


47KKazım Karabekir - Eminönü


D3Güngören-Kemerburgaz


54PPiyalepaşa Mahallesi - Taksim


144KHadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez


48CKemerburgaz - Çiftalan Köyü


79GEGüvercintepe/Fenertepe-Eminönü


146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir


MK51Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro


MK52Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro


HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro


Anadolu yakası


122ÇKŞahinbey - Kavacık


132SBSultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük


132YBYenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü


139S Üsküdar-Sofular Köyü/Şile


14TMTepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar


15CABüyük Çamlıca Camii/ Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.


15TATürk Alman Üniversitesi-Kavacık


15TKTokatköy-Kadıköy


18UKUzundere-Kozyatağı


18YSYenidoğan-Sultanbeyli


19FS Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir


İST-8Pendik - İstanbul Havalimanı


KM18Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht


MR60Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı


MR61Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi


Sputnik

Kaynak: TheGeyik

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