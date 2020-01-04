İstanbul'a Yeni 49 Otobüs Hattı Eklendi İşte O İlçeler…

04.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:19

İETT, İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamak için 34'ü Avrupa, 15'i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.



İETT, Avrupa yakasında; Marmaray'a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı'na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açtı.



Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı'na ulaşım için 1, Marmaray'a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.



Avrupa yakasında Marmaray'a ulaşım için; MR40, MR41, MR50, MR51, Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşım için; 48D, 39A, 55V, 62H, İstanbul Havalimanı'na ulaşım için; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete alındı.



Metrobüs'e ulaşım için; HT19, 76GM, 76SM hatları hizmete alınırken, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları açıldı.



Ayrıca Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim için MK51, Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattı için MK52, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2, Kent Ormanına ulaşım için ise 48R hatları açıldı.



Anadolu yakasında ise İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı.



Ayrıca yolculardan gelen talep ve ihtiyaçları değerlendiren yetkililer, bu hatların haricinde 11 farklı güzergahta yeni hattı da daha hizmete aldı.



2019'da açılan İETT hatları:



Avrupa yakası



MR40K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon



MR41Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray



MR50Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon



MR51Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon



48DGöktürk - Hacıosman Metro



39AAkşemsettin - Vezneciler



55VGaziosmanpaşa - Vezneciler



62HEmniyettepe - Hacıosman Metro



48RKent Ormanı - 4.Levent Metro



HT19İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs



76GMGürpınar-Tüyap Metrobüs



76SMSahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs



İST-4Bakırköy-İstanbul Havalimanı



İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı



İST-15Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı



İST-17Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı



İST-20Sultanahmet - İstanbul Havalimanı



H-6Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı



H-7Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı



H-8Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı



H-9Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı



48GGöktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam



ST36Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay



97BTKocasinan İtfaiye-Taksim



47KKazım Karabekir - Eminönü



D3Güngören-Kemerburgaz



54PPiyalepaşa Mahallesi - Taksim



144KHadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez



48CKemerburgaz - Çiftalan Köyü



79GEGüvercintepe/Fenertepe-Eminönü



146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir



MK51Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro



MK52Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro



HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro



Anadolu yakası



122ÇKŞahinbey - Kavacık



132SBSultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük



132YBYenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü



139S Üsküdar-Sofular Köyü/Şile



14TMTepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar



15CABüyük Çamlıca Camii/ Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.



15TATürk Alman Üniversitesi-Kavacık



15TKTokatköy-Kadıköy



18UKUzundere-Kozyatağı



18YSYenidoğan-Sultanbeyli



19FS Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir



İST-8Pendik - İstanbul Havalimanı



KM18Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht



MR60Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı



MR61Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi



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