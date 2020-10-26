İşsizlik en çok gençleri etkiledi
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İşsizlik en çok gençleri etkiledi

26.10.2020 10:58 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:05
İşsizlik en çok gençleri etkiledi

OECD ülkeleri arasında işsizlik en çok gençleri vururken, kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiği gözlendi.

OECD ülkeleri arasında işsizlik en çok gençleri vururken, kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiği gözlendi. Ağustos ayında 15-24 yaş arası gençlerdeki işsizlik oranı yüzde 15,35 olurken, kadınlarda yüzde 7,63 olarak kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, işsizlik ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl işsizlik ile alakalı basına 38 bin 893 haber yansıdığı tespit edildi. COVID-19 ile beraber işsizlik konusu medyada oldukça yer alırken, işsizliği önlemek amacıyla çıkarılan istihdam paketleri, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasakları medyada en çok konuşulan başlıklar oldu.

Ajans Press'in, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)verilerinden elde ettiği bilgilere göre, işsizlik oranları belli oldu. Böylelikle OECD ülkeleri arasında işsizlik en çok gençleri vururken, Ağustos ayında yüzde 15,35 olduğu kaydedildi. COVID-19 ile birlikte herkes işsizlik sürecinden etkilenirken, işsizliğin en çok 15-24 arası gençleri ve kadınları vurduğu saptandı. Ağustos ayında kadınlardaki işsizlik oranı da yüzde 7,63 olarak kaydedildi. 2020 yılının en yüksek işsizlik oranı ise Temmuz ayında görülürken toplamda yüzde 7,97 seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Bu oran Şubat ayında yüzde 5,22 iken Ağustos ayını yüzde 7,42 ile kapadı. Her dönemde en yüksek işsizlik oranı 15-24 yaş arası gençlerde görüldü.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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