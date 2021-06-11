İşsizliğe karşı marka vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşsizliğe karşı marka vurgusu

İşsizliğe karşı marka vurgusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, işsizliğin küçük ilçeler ile beldelerin bir konuda marka olması ile çözülebileceğini söyledi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, işsizliğin küçük ilçeler ile beldelerin bir konuda marka olması ile çözülebileceğini söyledi.

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde ayakkabı fabrikasının açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, kalkınmanın taşraya illere, ilçe ve beldelere aktarılmadığı sürece göçün önüne geçilemeyeceğini söyledi. İşsizliğin küçük ilçeler, beldelerin bir konuda marka olması ile çözülebileceğini belirten MHP'li Bulut, "Çevreli Beldesinde ayakkabı fabrikaları bu konuda olumlu adımlardır. Buraya yatırım yapan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Atmış oldukları bu güzel adımların bereket olarak, kazanç olarak kendilerine dönmesini rabbimden diliyorum. Bölge insanımıza da iş ve AŞ olur" diye konuştu. Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, yatırımın önündeki engelleri kaldırdıklarını söyledi.

150'ye yakın kişinin istihdamının sağlanacağı fabrikanın beldeye katkı sağlaması bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Veysel Eroğlu Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Cem Yılmaz Selçuk Balcı Burcu Biricik
Spor Okay Yokuşlu Ergin Ataman Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İşsizliğe karşı marka vurgusu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:31:57. #1.14#

title