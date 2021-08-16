İşsiz sayısı ikinci çeyrekte azaldı

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleştiTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 184 bin...

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 44,4 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 44,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 50,7 olarak gerçekleşti

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 194 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 50,7 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 32,3 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık artışla yüzde 32,3 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 54,8'i hizmet sektöründe yer aldı

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 21 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 143 bin kişi, inşaat sektöründe 99 bin kişi, hizmet sektöründe 160 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma saati 43,1 saat oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 259 bin kişi azalarak 26 milyon 107 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat artarak 43,1 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 4 milyon 501 bin saat azalarak 1 milyar 124 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 25,4 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak yüzde 25,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,6 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 11,8 oldu

İşsizlik oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,0 puan azalarak yüzde 11,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 795 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 44,7 oldu

İstihdam oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan artarak yüzde 44,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 50,7 olarak gerçekleşti

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,2 puan artarak yüzde 50,7 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 584 bin kişi artarak 32 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 16,5 oldu

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan azalarak yüzde 16,5 oldu.

İstihdamın yüzde 70'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar oluşturdu

İstihdamın yüzde 70'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4,7'sini işverenler, yüzde 15,8'ini kendi hesabına çalışanlar, yüzde 9,6'sını ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı yüzde 23,5 oldu

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 23,5 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 805 bin kişi olarak gerçekleşti.

İşsiz sayısının yüzde 34,6'sını uzun süreli işsizler oluşturdu

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde 1 milyon 312 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 34,6'sını uzun süreli işsizler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı