İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı Yeniden Açtı

İsrail, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı yeniden açtı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gadi Eizenkot ile görüşmesi sonrasında, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nın bu sabah yeniden açıldığı ifade edildi. İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı, 10 Temmuz'da ticari ürün geçişi için kapatmış, 17 Temmuz'da ise Gazze'ye benzin ve gaz girişini engellemişti. Temmuz ayı sonunda tekrar açılan sınır kapısı şiddetli olaylardan dolayı Ağustos'un ilk gününde yeniden kapatılmıştı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin 30 Mart'tan bu yana en sakin günleri yaşadığını, Hamas'ın İsrail'in saldırıları yüzünden büyük darbe aldığını söyleyerek, "Hamas büyük bir zafiyetin içinde ve eğer şiddete yönelmeye devam ederse İsrail Kuvvetlerinin cevabı acı ve şiddetli olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)