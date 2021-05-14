İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 10 Filistinli daha şehit oldu
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 10 Filistinli daha şehit oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 10 Filistinli daha şehit oldu
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Politika

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a çıktı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a çıktı.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 10 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 119'a yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 109, yaralı sayısını 621 olarak duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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