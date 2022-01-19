İsrail heyeti, Mısır'ın ardından Sudan'a geçti

İsrail medyasına göre, ülkeden bir heyet Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

İsrail medyasına göre, ülkeden bir heyet Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

İsrail Yayın Kurumu, İsrail heyetini taşıyan uçağın Hartum'dan önce Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentine indiğini aktardı.

Sudan makamlarından henüz bir açıklama yapılmazken başkent Hartum'da havalimanına çıkan ana caddelerin polis tarafından trafiğe kapatıldığı görüldü.

Sudan'ın İsrail ile ilişkilerini 2020'de normalleştirme kararı almasının ardından Hartum-Telaviv arasında birçok temas gerçekleştirilmişti.