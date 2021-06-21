Son dakika haberleri... İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den BAE'e ilk resmi ziyaret
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Son dakika haberleri... İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den BAE'e ilk resmi ziyaret

Son dakika haberleri... İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den BAE'e ilk resmi ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre İsrail'de yeni kurulan hükümetin Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ilk defa resmi temaslarda bulunmak için haftaya Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olacak.

İsrail'de yeni kurulan hükümetin Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ilk defa resmi temaslarda bulunmak için haftaya Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olacak.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere haftaya Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lapid'in 29-30 Haziran arasında BAE'yi ziyaret edeceği duyuruldu. Bakanlık, Lapid ve heyetinin, Abu Dabi'de İsrail Büyükelçiliği ve Dubai'de İsrail Konsolosluğu açacağını de açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirmeye yönelik bir anlaşma imzalamıştı. İsrail'de Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisinin lideri Yair Lapid geçtiğimiz hafta koalisyon hükümeti kurmuştu. Hükümetin kurulmasıyla İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid olmuştu. İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yeni hükümetin güvenoyu almasının ardından 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona erip ülkenin yeni başbakan Naftali Bennett olmuştu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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