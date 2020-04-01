İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi? - Haber
Koronavirüs, İsrail, Dünya

İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi?

İsrail hükümeti koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli önlemler alırken, Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler kurallara uymamakta ısrar ediyor. Bugüne kadar toplam 5 bin 591 koronavirüs vakası tespit edilen ülkede, bu vakalar daha çok Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı bölgelerde görülüyor

01.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:29
İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi?

İsrail'de koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan önlemlere uymayarak aykırı hareket eden Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin bu tutumu, ülkede salgının hızla yayılması sonrası tartışmalara neden oldu.

Hükümetin aldığı önlemlere uymayı reddeden Haredi Yahudilerin, toplu ibadetlerin yanı sıra dini eğitim verilen okulları açık tutma ısrarının da salgının hızla yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haber
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı Haber
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi Haber
Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare! Haber
Koronanın vurduğu ABD'de durumun vahametini en iyi anlatan kare!
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi Haber
93 yaşında koronavirüsü yendi! İspanyol adam alkışlarla taburcu edildi
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var Haber
Çin, 4 ay sonra ilk kez kayıtlara geçti: Hastalık belirtisi göstermeyen koronavirüs vakaları var
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda...
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
Twitter ve Facebook, dünya liderlerinin asılsız koronavirüs paylaşımlarını sildi
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Genç kadının koronalı annesine acı vedası, spikeri gözyaşlarına boğdu
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
Koronavirüs bakın en çok hangi hastalığı olanları öldürüyor!
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Çin'de sokağa çıkma yasağı döneminde boşanmalarda artış oldu
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
ABD, dünyada koronavirüsten haberi olmayan tek topluluk Amişleri broşürle bilgilendirdi
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Virüs cinsel ilişki yoluyla bulaşır mı? İşte dikkat edilmesi gerekenler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Tamer Tuna Sergen Yalçın Merih Demiral Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Polis Wuhan Türk Lirası
Şu an buradasınız: İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 16:23:17. #1.15#
title