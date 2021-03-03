İsrail'de bir parti, Ultra-Ortodoks olmayan tarikatlar üzerinden Yahudiliğe geçenleri "köpeklerle" kıyasladı

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunda da yer alan Birleşik Tevrat Partisi, "Reform ve Muhafazakar" adı verilen tarikatlar üzerinden Yahudi olan kişileri köpeklerle mukayese eden bir görüntü yayınladı.

İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonunda da yer alan Birleşik Tevrat Partisi, "Reform ve Muhafazakar" adı verilen tarikatlar üzerinden Yahudi olan kişileri köpeklerle mukayese eden bir görüntü yayınladı.

Birleşik Tevrat Partisinin 23 Mart'ta yapılacak genel seçimler için Ultra-Ortodoks olmayan tarikatlar üzerinden Yahudiliğe geçenlerin Yahudi kabul edilmesine tepki göstermek amacıyla yayınladığı görüntülü mesaj tepki çekti.

Partinin sosyal medya hesabında yayınlanan videoda, köpeklere Yahudiliğin simgelerinden "kipa" isimli şapka ve "talit" adı verilen dua şalı giydirildiği görüldü.

İsrail Yüksek Mahkemesinin "Reform ve Muhafazakar" adı verilen cemaatler yoluyla Yahudiliği seçenlerin Yahudi kabul edileceği yönündeki kararına tepki amacıyla hazırlanan görüntüde, kipa takan bir köpeğe işaret edilerek, "Yüksek Mahkemeye göre, bu bir Yahudi. Büyükbabası bir hahamdı, tabi ki de o bir Yahudi." ifadeleriyle Mahkemenin kararıyla alay edilmesi dikkati çekti.

Muhalefet partilerinin sert tepkisine neden olan görüntü, "Yalnızca Birleşik Tevrat Partisi, sizin, çocuklarınızın, torunlarınızın Yahudiliğini koruyacak." mesajıyla son buluyor.

Yüksek Mahkeme, 1 Mart'ta "Reform ve Muhafazakar" adlı cemaatler yoluyla İsrail'de Yahudiliğe geçenlerin Geri Dönüş Yasası kapsamında Yahudi kabul edilmesi ve bu kişilere İsrail vatandaşlığı verilmesine hükmetmişti.

Mevcut uygulamaya göre, İsrail topraklarında sadece Ultra-Ortodoks cemaatler yoluyla Yahudiliğe geçenlerin Yahudiliği kabul görüyordu.

İsrail'deki Geri Dönüş Yasası, en az bir Yahudi büyükanne ve büyükbabası olan herkese vatandaşlık verirken, dini yasa kişinin Yahudi bir anneye sahip olması zorunluluğunu şart koşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci