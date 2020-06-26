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Isparta'nın lavanta bahçelerinde 'Mor Turizm' başladı

Isparta'nın lavanta bahçelerinde 'Mor Turizm' başladı -Uçsuz bucaksız lavanta bahçeleri misafirleri ağırlamaya başladı Isparta'da lavanta kokulu köy olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, yeni sezona hazır.

26.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:58

Isparta'nın lavanta bahçelerinde 'Mor Turizm' başladı

-Uçsuz bucaksız lavanta bahçeleri misafirleri ağırlamaya başladı

ISPARTA - Isparta'da lavanta kokulu köy olarak bilinen Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü, yeni sezona hazır. Geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret ederek lavanta bahçelerinde hatıra fotoğrafı çektirdiği ve unutulmaz zamanlar geçirdiği Kuyucak köyünde tüm hazırlıklar yeni sezon için yapıldı.

Lavanta kokulu köyde alternatif turizme uygun olarak faaliyetlerde hızlandırdı. Köy halkı, lavanta suyundan, dondurmasına, cilt bakım ürünlerinden hediyelik ürünlere kadar bir çok ürün ise satışa çıkarıldı. Turlar ise yavaş yavaş gelmeye başladı. Özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesinden turistler lavanta bahçelerine gelerek anı ölümsüzleştiriyor. Lavanta tarlaları doğal fotoğraf stüdyolarına dönerken özellikle temmuz ayında usta fotoğrafçıların da Kuyucak'a akın etmesi bekleniyor.

Yılmaz: "Doğal stüdyolar ve Kuyucak sezona hazır"

Kuyucak Köyü Muhtarı Gürol Yılmaz, lavantaların mor renk almaya başladığını ve sezonun açıldığını söyledi. Korona virüs dolayısıyla tüm önlemleri almaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, kent büyükleriyle de sürekli iştişare halinde olduklarını söyledi. Turist ve misafirler için asfaltlanma ve diğer çalışmaların yapıldığını bildiren Muhtar Yılmaz, "Köy halkımız standartlarını kurdular. Bakım malzemelerinden ve hediyelik eşyalara kadar tüm ürünlerimiz de var. Özellikle turistler ve misafirler fotoğraf çektirmek için Kuyucak'a geliyorlar. Doğal stüdyolarımız sezona hazır. Köyümüzde pandemi sürecinde önceliğimiz hijyen olup, gelen misafirlerimizin mutlaka masre takmaları arzulanıyor. Ayrıca 82 pansiyonumuz var. Ayrıca karavanlar ve çadırlar içinde yerlerimiz var" dedi. Muhtar Yılmaz, Türkiye'de sadece Bitlis Ahlat'ta bulunan Manas Çadırı'nın benzerinin Kuyucak'ta kurulduğunu ve yakında faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

Turlar gelmeye başladı

Kuyucak'ta lavanta bahçelerinin kurulmasında büyük emekleri olan Lavanta Üreticisi ve İşletmecisi Hüseyin Avcı ise tüm turistleri Kuyucak'a davet etti. Sosyal mesafe ve hijyen konusunda tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Avcı, "Korona virüs dolayısıyla hijyene çok daha önem veriyoruz. Sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşlarımız bilinçli. Bizlerde önlemlerimizi aldık. Lavanta bahçelerimiz doğal stüdyo. Antalya'dan bugün bir turumuz turistleri getirdi. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Ayrıca hediyelik eşyalardan, dondurma ve gazozumuza kadar tüm ürünlerimizde standartlarımızda hazır. Bu doğal güzellikleri görmek için Kuyucak'a bekliyoruz" diye konuştu.

Ruslar lavanta bahçelerini sevdi

Arkadaşlarıyla birlikte lavanta bahçelerinin tadını çıkaran Antalya'dan gelen Rus İrina Durova ise Kuyucak'ı çok beğendiğini ve bu doğal güzelliğe hayran kaldığını söyledi.

"Turistleri bekliyoruz"

Kuyucak'ta standartları bulunan işletme sahibi Serpil Yılmaz ise Kuyucak'a tüm turistleri davet ederek, tüm hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Yılmaz, misafirler için hediyelik eşyalardan, kokulardan ve cilt bakımlarına kadar tüm ürünleri hazırladıklarını dile getirdi. Kuyucak'ta standartları bulunan Yıldız Tezcan ise lise öğrencisi olduğu ve stantlarında turistleri beklediğini söyledi. Sezonun yavaş yavaş başladığını ve misafirleri ağırlamaya hazır olduklarını dile getiren Tezcan, turistleri de Kuyucak'a davet etti.

Isparta'nın lavanta bahçelerinde 'Mor Turizm' başladı

Kaynak: İHA

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