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Isparta Küçük Hacılar'da Futbol Şöleni

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Isparta Küçük Hacılar'da Futbol Şöleni

Isparta'nın merkeze bağlı Küçük Hacılar Köyünde düzenlenen 2. Geleneksel Küçük Hacılar Futbol Turnuvası sona erdi.

Isparta'nın merkeze bağlı Küçük Hacılar Köyünde düzenlenen 2. Geleneksel Küçük Hacılar Futbol Turnuvası sona erdi. 24 takımın katılımıyla yaklaşık 1 ay önce başlayan turnuva nefesleri kesti. Stil Dor Pub Red Spor, Küçük Hacılarspor'u finalde 5-3 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Havai fişek ve meşale gösterisinin ardından başlayan turnuva finale yakışır bir karşılaşma oldu. Küçük Hacılarspor ilk golü bulmasına rağmen Stil Dor Pub Red, tecrübeli isimleriyle sonuca gitti. Stil Dor Pub Red'in gollerini Yunus Karabacak (2), Özkan Yalçın (2) ve Emrah Sansar kaydetti. Küçük Hacılarspor'da Yaşar Yıldız kırmızı kart görürken zaman zaman gergin anlar da oldu. Gerginlikler büyümeden önlendi.

Final karşılaşması sonrasında protokol üyeleri birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ödül töreni düzenlendi. Derece alan takımlara kupa ve madalyası verildi. Ayrıca turnuvaya emeği geçenlere plaket verildi. - ISPARTA

Isparta Küçük Hacılar'da Futbol Şöleni

Isparta Küçük Hacılar'da Futbol Şöleni

Isparta Küçük Hacılar'da Futbol Şöleni

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Haber: Isparta Küçük Hacılar'da Futbol Şöleni - Haberler Spor
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