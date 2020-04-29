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Isparta, gül hasadına hazırlanıyor

ISPARTA'da mayıs ayında gül hasadına başlanacağını söyleyen Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Çiçek dalından koparıldıktan 3 saat sonra verim kaybına uğruyor.

Isparta, gül hasadına hazırlanıyor
29.04.2020 08:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 08:18

ISPARTA'da mayıs ayında gül hasadına başlanacağını söyleyen Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, "Çiçek dalından koparıldıktan 3 saat sonra verim kaybına uğruyor. Hemen toplanıp kazanlara girip kaynaması gerekiyor. En kritik ve önem arz eden tarafı burasıdır" dedi.

Gül Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) Genel Müdürü Hasan Çelik, Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da, gül hasadı için geri sayımın başladığını söyledi. Gül çiçeği rekoltesi açısından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirten Çelik, "Bu yıl hava şartları gibi don riskiyle karşılaşmadık. Mayıs 5- 10 arası gül çiçeği alımını başlatmış olacağız. İlk günlerinde çok fazla gül çiçeği rekoltesi gelmez. Ama üreticinin gül çiçeğini bahçesinden alıp, bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. 15 Mayıs'tan sonra süreç hızlanır. Sıkıntı olmadığı takdirde haziran ayının sonuna kadar devam eder. Sezon 45 gün sürebilir" dedi.

'KALİTE İÇİN SABAH ERKEN TOPLANMALI'Gül çiçeğinin güneş doğmadan sabahın erken saatlerinde toplanması gerektiğini belirten Çelik, "Özelliği de zaten budur. Kalitenin ve verimin iyi olabilmesi için sabahın erken saatinde toplanması gerekir. Vakit kaybetmeden fabrikalarda bulunan kazanlarda kaynatılması, verimin ve kalitenin en üst seviyeye çıkmasına neden olur. Gül çiçeği toplandıktan sonra bekletilmesi bir şey ifade etmiyor. Fabrikada beklemeden hemen işlenmelidir. Çiçek dalından koparıldıktan, 3 saat sonra verim kaybına uğruyor. Hemen toplanıp kazanlara girip kaynaması gerekiyor. En kritik ve önem arz eden tarafı burasıdır. Sıcak bastırdığı zaman yağ kesecikleri patlıyor. Serin havada toplanıp, hemen kazanlarda kaynatılmalıdır" diye konuştu.'SALGIN NEDENİYLE SIKINTILAR OLACAK'Gülcülük sektörünün aile içi bir tarım faaliyeti olduğuna da değinen Hasan Çelik, şunları söyledi:

"Ekili ve dikili alanlarda bir ailede 3, 5, 6 kişi bulunuyor. Bu insanlar zaten kendi imkanları dahilinde kendi işlerini dikim yapabilecekleri kadar ekim alanı yapılıyor. Sıkıntı şurada başlıyor. Bir üreticinin evinde 2 kişi var. Ama 30 dönüm ve 100 dönüm dikim yapıyor. Kime toplattıracaksın? Köylünün kendi toplayacağı kadar tarlası zaten var. Sektöre yabancı birini bulmak zorunda kalıyor. Gülün zamanında toplaması gerekiyor. Hele bir de salgın dolayısıyla bazı sıkıntılar oluşacak. Tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramaması açısından izinli olarak izolasyon ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla tarımsal faaliyetler devam edecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sıkıntısı var. Genelde bahçelerde genç nüfus vardı. Ama şu an onlar olamayacak. Biraz sıkıntı olacağını tahmin ediyorum."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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