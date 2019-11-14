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Isparta'daki 3 bin kişilik KYK yurtları 2020'de tamamlanacak

Isparta'da son yıllarda yapılan 9 bin öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına 3 bin kapasiteli yenileri daha ekleniyor.

14.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:05
Isparta'daki 3 bin kişilik KYK yurtları 2020'de tamamlanacak

'da son yıllarda yapılan 9 bin öğrenci kapasiteli Kredi ve (KYK) yurtlarına 3 bin kapasiteli yenileri daha ekleniyor.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberinde Gençlik ve İl Müdürü Murat Gevrek ile birlikte SDÜ Doğu Kampüsü içinde inşaat çalışmaları devam eden yurt binalarında incelemelerde bulundu.


Vali Seymenoğlu, beraberindeki yetkililerle birlikte inşaatları yapan firma yetkililerinden projeler hakkında bilgi aldı.


Yapımlarına 2018 yılı ortalarında başlanan ve 2020 yılının ilk yarısında bitirilmesi planlan yurt kampüsünde, sosyal alanlarla birlikte toplam 10 blok bulunduğu kaydedildi.


Yurtlar tamamlandığında, yeni blokların 3 bin öğrencinin barınmasına imkan sağlayacağı belirtildi.


Diğer yandan, Vali Seymenoğlu inşaat incelemeleri sonrasında, 2017 yılında hizmete giren ve 5 bin öğrenciye hizmet veren yurdun sosyal tesislerinde de incelemelerde bulunarak, yöneticilerden bilgi aldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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