Isparta'da kadınlar halı dokuma ve dekoratif örtü dikiminin inceliklerini öğreniyor
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Isparta'da kadınlar halı dokuma ve dekoratif örtü dikiminin inceliklerini öğreniyor

24.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:19
Isparta'da kadınlar halı dokuma ve dekoratif örtü dikiminin inceliklerini öğreniyor

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kadınlara yönelik dekoratif örtü dikimi, halı dokuma ve hediyelik eşya kursları açıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde kadınlara yönelik dekoratif örtü dikimi, halı dokuma ve hediyelik eşya kursları açıldı.

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke, Keçiborlu ilçesinde açtıkları dekoratif örtü dikimi, halı dokuma ve hediyelik eşya kurslarındaki kursiyerleri ziyaret ederek, görüş ve önerilerini dinledi. İl Müdürü Höke'ye İŞKUR Şube Müdürü Fahriye Durmuş ve Keçiborlu Milli Eğitim İlçe Müdürü de eşlik etti.

"Geleneksel meslekler teknolojik üretim süreçlerinin dışında kaldı"

Höke, 3 kursa da katılanların kadınlardan oluştuğunu belirterek, kurslara olan ilgiden memnun olduklarını söyledi. Höke, "Düzenlemiş olduğumuz bu kurslarla geleneksel mesleklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına ve ustaların aradığı işgücünün temin edilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Günümüzde, geleneksel mesleklerin teknolojik üretim süreçleri dışında kaldığı ve el emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Bu noktada birçok alanda geleneksel meslek bulunuyor. Bu meslekler her bir il veya ilçeye özgü adlarla icra edilebiliyor. İŞKUR olarak, Keçiborlu'da açtığımız üç kurs ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz bu kurslarla geleneksel mesleklerde Mesleki Eğitim Kursları, bu mesleklerin icra edildiği iş yerlerinde ise işbaşı eğitim programları düzenleyeceğiz" dedi.

Mustafa Höke, İŞKUR'un kurslara katılan kursiyerlere günlük harçlık ödemesi yaptığını belirtti., - ISPARTA

Isparta'da kadınlar halı dokuma ve dekoratif örtü dikiminin inceliklerini öğreniyor
Isparta'da kadınlar halı dokuma ve dekoratif örtü dikiminin inceliklerini öğreniyor
Isparta'da kadınlar halı dokuma ve dekoratif örtü dikiminin inceliklerini öğreniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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