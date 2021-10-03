Isparta'da devlet desteği ile dikilen ekinezyalar ilaç ve kozmetik sanayide kullanılıyor

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyünde devlet desteği ile ekinezya bahçesi kuruldu. Bahçedeki ekinezyalar, Eğirdir Gölü manzarası ile görsel şölen sunuyor. Hasadı yapılan ekinezyalar ise ilaç ve kozmetik sanayide kullanılıyor.

Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyünde 'doğadan gelen şifa ekinezya' projesi kapsamında yüzde 25'i çiftçi yüzde 75'i devlet desteği ile ekinezya bahçesi kuruldu. Haziran ayında toprakla buluşturulan ekinezyalar, çiçek açtı. Alternatif tarım ürünü olan ekinezyalar, Eğirdir Gölü manzarası ile görsel şölen sunuyor. Çiçek açan ekinezyaların ilk hasadı da başladı.

Üretici Tuğrul Yıldırım, yılda 3 defa hasadı yapılan ekinezyaların ilaç ve kozmetik sanayide kullanıldığını söyledi. Yıldırım, "Ekinezya dikimine bu yıl başladık yüzde 75'i devlet destekli yüzde 25'i kendimiz destekledik bu yıl güzel verim aldık bundan sonra da daha güzel olacağını düşünüyorum ilk hasadımızı bu yıl gerçekleştirdik. Hasat dönemimiz 3 sefer oluyor ilkbahar, yaz ve sonbahar da çiçeklenme dönemlerimiz oluyor. Ürünlerimiz ilaç ve kozmetik sanayide kullanılıyor. Çiçeklenme dönemimiz yapraklarını bıraktığı anda gerçekleşiyor. Şu anda fiyat konusunda belli bir şey yok alıcılarımız sürekli arıyor ürünlerinizi biz alalım bize satın diye. Tarım il müdürlüğümüz bize çok yardımcı oluyor satışlarımızda hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Devlet her zaman arkamızda

Ekinezya bahçelerinin Türkiye'de örnek bir proje olduğunu belirten Tuğrul Yıldırım, "Devletimiz daima bize destek oluyor" dedi. Yıldırım, "Devlet daima arkamızda sürekli kontrole geliyorlar. Hasadımıza bu yıl başladık devletimiz ve köylümüz bize destek oluyor. Türkiye'de örnek bir proje olduğu için devletimiz sürekli yanımıza geliyor bir eksiğiniz gediğiniz var mı diye soruyorlar" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere örnek oldu

Üretimi başarı ile gerçekleşen ekinezyalar diğer çiftçilere de örnek oldu. Köyde ekinezya üretim alanının artırılması hedefleniyor. Ekinezya bahçesini oluşturduktan sonra büyük beğeni toplayan üretici Tuğrul Yıldırım vatandaşların da kendi bahçelerine ekinezya dikmek istediklerini belirtti. Tuğrul Yıldırım "Köylümüz de artık ekinazya dikip köye katkı sağlamak istiyorlar gelip bana sorular soruyorlar nasıl yapabiliriz, nasıl dikebiliriz şeklinde görüşler alıyoruz biz de elimizden geldiği kadarıyla köylümüze destek oluyoruz. Turizm amaçlı çok güzel olacağını düşüyoruz köyümüzde gülümüz, 230 dönüm lavantamız, safranımız ve en son olarak da ekinezyamız var bu açıdan köyümüz çok güzel oldu. Kaymakamımız, tarım ilçemiz bu konuda bizi çok destekliyorlar, tarımcının, köylümün yanında olduklarını tekrardan hissettirdiler" dedi.

Vatandaşlardan büyük ilgi

Köydeki ekinezya bahçesine vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Muhteşem göl manzarası ile birlikte ekinezya bahçelerinde fotoğraf çekiniyorlar. Ekinezya bahçelerini gezmeye gelen bir vatandaş duygularını anlatarak, "Konum olarak çok güzel bir yerde çiçekler arasında görsel şölen sunuyor aynı zamanda manzara da buna eşlik ediyor. Burada gezmek çok keyifli bir vatandaş olarak ekiminde bizler de yerimizi aldık, gezmekten keyif alıyoruz inşallah sonraki senelerde çiçek oranı biraz daha artacak o zaman daha da güzel olmuş olacak herkesi Sorkuncak köyüne bekliyoruz" dedi. - ISPARTA