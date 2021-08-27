Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi
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Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi

Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen yaz futbol okulu kursu tamamlandı.

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen yaz futbol okulu kursu tamamlandı.

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 9-11 ve 11-13 yaş gurubuna yönelik futbol yaz okulu açıldı. 2 Temmuz 2021 tarihinde Milli Egemenlik Stadında başlayan ve kurs antrenörü Serkan Gürçay nezaretinde devam eden kurslar 27 Temmuz itibariyle sona erdi. Futbol yaz okuluna aralarında kızlarında bulunduğu toplam 70 sporcu katıldı.

"70 sporcu katıldı"

Isparta Belediyesinin Futbol Yaz Okuluna katılan sporculara katılım belgeleri Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün tarafından takdim edildi. Başkan Yardımcısı Gözgün, pandemi sürecinden dolayı kurs düzenleyemediklerini, 1 Temmuz'daki normalleşme ile birlikte kursları başlattıklarını dile getirdi. Normalleşme ile birlikte 70 sporcunun kurslara katıldığını ve yeşil sahalarda top koşturduğunu ifade eden Gözgün, şehrin spordaki başarılarından bahsetti. Isparta Belediyesi olarak amaçlarının şehirdeki futbol kulüplerine de altyapı hazırlamak olduğunu aktaran Başkan Yardımcısı Gözgün, "Bizler dışarıdan futbolcu transfer etmeyeceğiz, tabandan siz gibi gençlerimizin yetişmesiyle birlikte kulüplerimizin futbolcu ihtiyaçlarını karşılamış olacağız" dedi.

"Belediye olarak tek derdimiz sağlıklı bir nesil yetiştirebilmektir"

Futbol yaz okulunun sona erdiğini ancak çalışmaların devam edeceğini belirten Gözgün, "Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen çalışmaların devam ettirilmesi talimatını verdi. Üzerinde durduğumuz bir diğer konuda sizleri daha sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlamaktır. En sağlıklı gençlik, spor yapan, madde bağımlılığından, tablet, telefon bağımlılığından uzak duran gençliktir. Onun için sizler bugün bunları dikkate alarak yeşil sahalarda top koşturuyorsunuz. Belediye olarak tek derdimiz sağlıklı bir nesil yetiştirebilmektir. Her birinizi Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen adına tebrik ediyorum" diye konuştu

"Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Futbol yaz okuluna katılan gençler de, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e kendilerine gösterdiği ilgi ve emeklerinden dolayı teşekkür ederken, "Yaz okulumuz bitti ancak bizler çalışmalarımızı devam ettireceğiz, bizlere bu imkanı tanıdığı için belediyemize, başkanımıza teşekkür ediyoruz" dediler. - ISPARTA

Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi
Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi
Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi
Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi
Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi
Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Isparta'da 70 sporcunun katıldığı yaz futbol okulu sona erdi - Haberler Spor
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