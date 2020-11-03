İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın
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İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın

03.11.2020 19:39 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:51

İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Inter maçı öncesinde Inter'in teknik direktörü Antonio Conte'nin futbolcularına verdiği cinsel ilişki tavsiyelerini okuyucusuyla paylaştı. Haberde Conte'nin "Cinsel ilişkiler çok uzun olmamalı, oyuncular mümkün olduğunca az çaba sarf etmelidir" ifadesine yer verildi.

Şampiyonlar Ligi, bu akşam dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Grupta oynadığı iki maçta beklentilerin uzağında kalan ve sadece 1 puan toplayabilen Real Madrid, kupanın favorilerinden Inter'i konuk ediyor.

İspanyolların dünyaca ünlü spor gazetesi AS, zorlu karşılaşma öncesi Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin daha önce bir röportajında sarfettiği cinsel ilişki ile ilgili sözlerini sayfalarına taşıdı.

İtalyan teknik adamın, röportajda futbolcularına verdiği cinsel ilişki tavsiyelerini hatırlatan İspanyol gazetesi, Conte'nin konuyla ilgili, "Sezon boyunca cinsel ilişkiler çok uzun olmamalı, oyuncular mümkün olduğunca az çaba sarf etmelidir. Yani, aşağıda olsalar daha iyi" ifadelerine yer verdi.

"TERCİHEN EŞİNİZLE YAPMALISINIZ"

İspanyol basını ayrıca, Antonio Conte'nin futbolcularına yönelik "Tercihen eşinizle yapmanızı öneririm, böylece olağanüstü bir performans sergilemek zorunda kalmazsınız" sözlerini de okuyucusuyla paylaştı.

İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın
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