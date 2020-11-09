İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş
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İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş

09.11.2020 19:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:32
İspanyollar, Galatasaraylı Arda Turan'ı manşetlerine taşıdı: Yeniden doğuş

İspanyol basını, Sivasspor maçında attığı golle 933 gün sonra ağları havalandırmayı başaran milli futbolcu Arda Turan'a manşette yer verdi. İspanyollar, Arda'nın Barcelona ve Başakşehir'de istediğini bulamadığını belirterek Galatasaray'da yeniden doğduğunu yazdı.

İspanyollar, Demir Grup Sivasspor maçında gol atan milli futbolcu Arda Turan'ı konuşuyor.

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı karşılaşmada takımının ikinci golünü atan ve galibiyete katkı sağlayan 33 yaşındaki futbolcu, İspanya'nın önde gelen gazetesi AS'ta yer aldı.

Arda Turan'ın 933 gün sonra golle buluştuğunu belirten İspanyollar, yıldız ismin Barcelona ve Medipol Başakşehir'deki başarısız dönemlerinden sonra Galatasaray'da yeniden doğduğunu vurguladı. Bir önceki gol, Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşısında attığı 20 Nisan 2018 tarihine dayanıyor.

"GALATASARAY HER ZAMAN BENİM TAKIMIM OLDU"

Arda'nın kariyerinin ele alındığı haberin sonunda yıldız futbolcunun maç sonrası, "Gol, 2008'de Sivas'ta attığım golün aynısıydı. Aynı kontrol ve benzer bir darbe oldu. Mantıklı bir gol. Ben. Galatasaray her zaman benim takımım oldu. Çok önemliydi. Kazandığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklindeki açıklamalarına da yer verdi.

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