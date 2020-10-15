İspanyol golcü Roberto Soldado: Fenerbahçe, Real Madrid'e benziyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanyol golcü Roberto Soldado: Fenerbahçe, Real Madrid'e benziyor

15.10.2020 17:50 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:04

Fenerbahçe günlerinden bahseden İspanyol golcü Roberto Soldado, sarı lacivertli kulübü dünya devi Real Madrid'e benzetti.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Granada'ya giden ve takımı ile beklentileri aşarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Roberto Soldado, sarı lacivertli kulüpteki günlerini anlattı.

Fenerbahçe'yi İspanyol devi Real Madrid'e benzeten Soldado, "Türkiye'ye giderken kuşkularım vardı ancak o tecrübeyi, pozitif deneyimi yaşamak istedim. Tarihi bir kulübe gittim. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'idir. Beni geliştiren bir tecrübe oldu" dedi.

"BENİ ÇOK CEZBETTİ"

İngiltere macerasına da değinen İspanyol golcü, "Tottenham'a giderken, Premier Lig beni çok cezbetmişti. Çok kolay adapte olacağımı düşündüm ancak gerçek öyle olmadı. Sahada olduğum her an acı çektim. Çok fiziksel bir oyun vardı ve birçok yönden kendimle başa çıkmak zorunda kaldım. Tottenham'da mental sorunların dışında muhtemelen dil de beni çok etkiledi. Ailem Londra'ya çok adapte olamadı ve 2 zor yıl geçirdim çünkü o günlerden zevk almadım" ifadelerini kullandı.

"TAKIMI ÇOK GÜZEL YERLERE TAŞIDIK"

Soldado son olarak, Granada ile yaşadığı başarılardan söz etti ve "Granada'da harika bir sezon geçirmemizi sağlayan ana değerler, çalışmak, alçakgönüllülük, mesleğimize saygı ve azim. Bu sayede takımı çok güzel bir yere taşıdık" şeklinde konuştu.

İspanyol golcü Roberto Soldado: Fenerbahçe, Real Madrid'e benziyor

İlgili Haberler

Real Madrid'e gitmek isteyen Kante'nin, hocası Lampard ile arası açıldı
Real Madrid'e gitmek isteyen Kante'nin, hocası Lampard ile arası açıldı
Manchester United'lı Pogba, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı: Neden olmasın?
Manchester United'lı Pogba, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı: Neden olmasın?
Real Madrid-Sevilla kapışmasına Ramos son noktayı koydu: İkinizi de seviyorum
Real Madrid-Sevilla kapışmasına Ramos son noktayı koydu: İkinizi de seviyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Şentop Engin Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Elçin Sangu Merve Boluğur Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Milli İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanyol golcü Roberto Soldado: Fenerbahçe, Real Madrid'e benziyor - Granada
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 18:04:11. #1.15#
title