İspanya'nın narenciye uzmanları Adana'da

06.10.2019 09:51

Agronil Tarım, İspanya'nın narenciye uzmanlarını Adanalı çiftçilerle buluşturdu.



2013 yılından bu yana çiftçinin çözüm ortağı olan Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, Divan Otel'de düzenlenen toplantının açılışındaki konuşmasında, sektöründe dünyaca üne sahip İspanya'nın 2. en büyük gübre firmanın Türkiye Distribütörlüğü ile Türk çiftçisine hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.



Gübre sektöründe gelişen teknolojiyi takip ederek, Organomineral Sıvı Gübreler, Sıvı Damlama Gübreleri, Sıvı ve Toz Yaprak Gübreleri, Mikro Elementler, Organik Sıvı Toprak Düzenleyiciler ile çiftçiye en doğru çözümü sunduklarını ifade eden Agronil Tarım Kurucusu Taner Kaplan, tüm ürünlerini orijinal ambalajlarında direkt olarak ithal ettiklerini kaydetti.



Kurucu Taner Kaplan, 10 yılı aşkın süredir tecrübe sahibi olarak, iş ortaklarının sorunlarına ve çözümlerine hakim olduklarını belirterek, "İş ortaklarımızın üretiminin tüm aşamalarında yaşamış olduğu sorunları birlikte çözmek ve teknolojiyi yakından takip ederek, en iyi gübreler ile en uygun dekar maliyetini oluşturmayı sağlamaktayız. İş ortaklarımızı, dünyanın önde gelen firmalarıyla yapmış olduğumuz ortaklıklar ile güçlendirmekte ve ileriye taşımaktayız" diye konuştu.



Kaplan, önce çiftçi memnuniyeti prensibinden hareketle çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, sözü 50 yıllık bitki beslenme tecrübesiyle, İspanya'nın Valencia şehrinde bulunan Antonio Taranoza firmasından Dr. Mohamed Chakir Boulaich ile Narenciye Uzmanı Salvador Romero Vila'ya bıraktı.



Konuk konuşmacılar, Adanalı çiftçilerden oluşan seçkin bir davetli grubunun izlediği toplantıda, narenciyede beslenme ve narenciyede yaşanan sorunlardan örnekler vererek, ürettikleri gübrelerin bitki beslenmesine etkilerini görseller eşliğinde anlattılar.



İnteraktif ortamda, katılımcılarla sohbet eşliğinde ve oldukça verimli geçen bilgilendirme toplantısında, uzmanlar, konukların konuya ilişkin sorularını da yanıtladılar. - ADANA

Kaynak: İHA