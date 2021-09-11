İspanya'nın devlet kanalında ırkçılık skandalı! Mikrofonu kapatmayan muhabirin sözleri canlı yayında duyuldu

İspanya'da devlet kanalı olan RTVE muhabiri Lorena Gonzales, Real Madrid'in Camavinga için düzenlediği imza töreninde ırkçı ifadeler kullandı. Mikrofonu kapatmayı unutan muhabirin, "Bu adam takım elbisesinden daha siyah" sözleri yayına yansırken, kanaldan yapılan açıklamada, "Gereken önlemleri en sert şekilde alacağız" denildi.

TÜM SÖZLERİ CANLI YAYINDA DUYUDU

Sporx'in haberine göre; Kamu kanalı adına Camavinga'nın imza törenine giden Lorena Gonzalez, mikrofonun kapalı olduğunu düşündüğü sırada "Bu adam takım elbisesinden daha siyah" ifadelerini kullandı ve bu ırkçı yorum RTVE'nin canlı yayınında da yanlışlıkla duyuldu.

"GEREKEN ÖNLEMLERİ EN SERT ŞEKİLDE ALACAĞIZ"

Bu olay sonrası RTVE'ye ve Lorena Gonzalez'e tepkiler yağdı. RTVE'den yapılan açıklamada "RTVE, Camavinga'dan özür diler ve bu aşağılayıcı yorumlar nedeniyle derinden pişmanlık duyup kınar. Gereken önlemleri en sert şekilde alacağız" denildi.

"IRKÇI VE AŞAĞILAYICI SÖZLERİMİN BAHANESİ YOKTUR"

Lorena Gonzalez ise kendi sosyal medya hesabından, "İçten özürlerimi sunuyorum. Söz konusu yorum, sporcuya yönelik kötü niyet ve düşünceden yoksundur. Talihsiz olmasına ve mikrofonların kapalı olduğunu düşünmeme rağmen ırkçı ve aşağılayıcı sözlerimin bahanesi yoktur" dedi.

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