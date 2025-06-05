İspanya Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İspanya Fransa golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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İSPANYA FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya Fransa maçı 2-0'lık İspanya üstünlüğüyle devam ediyor.

İSPANYA FRANSA MAÇI CANLI İZLE

İspanya Fransa maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSPANYA FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Fransa maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

İSPANYA FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya Fransa maçı Stuttgart'da, MHPArena Stadyumu'nda oynanacak.