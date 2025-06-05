İspanya Fransa maç özeti ve golleri! (VİDEO) İspanya Fransa geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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İSPANYA FRANSA MAÇ ÖZETİ

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İSPANYA FRANSA ÖZET

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İSPANYA FRANSA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya Fransa maçı 2-0'lık İspanya üstünlüğüyle devam ediyor.

İSPANYA FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İspanya Fransa maçı canlı olarak TV8'de yayınlandı.