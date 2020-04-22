İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 435 ölüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri başında gelen İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 435 kişi daha hayatını kaybetti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri başında gelen İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 435 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 21 bin 717'ye çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeleri başında gelen İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede toplam can kaybı 21 bin 717'ye yükseldi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısının ise 208 bin 389'a yükseldiği belirtildi.

Kaynak: DHA