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İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı

Yeni sezon öncesi koronavirüse karşı taslak bir protokol oluşturan İspanya La Liga yönetimi, 13 futbolcu bulunduramayan takımların hükmen mağlup sayılmasını gündemine taşıdı.

İspanya'da La Liga yönetimi, hükmen yenilgi kuralını tartışmaya açtı
01.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:07

Yeni sezonun 11 Eylül'de başlayacağı İspanya La Liga'da lig yönetimi tarafından koronavirüse karşı taslak bir protokol oluşturuldu. Mayıs ayının ortasında sezonu sorunsuz tamamlamak isteyen La Liga Başkanı Javier Tebas'ın önerileri dikkat çekti.

İspanya'da yayın yapan El Mundo gazetesine göre; üzerinde çalışılan taslakta futbolcuların çocuklarını okullara götürmemeleri istenecek. Soyunma odalarına girişler sınırlandırılacak. Saha içerisinde ise daha önce futbol dünyasında hiç konuşulmayan hükmen yenilgi kararı konuşulmaya başlandı.

ÖNCE ERTELEME SONRA HÜKMEN YENİLGİ

La Liga yönetimi, takımların en az 13 futbolcusunun sağlıklı olması halinde maçların oynanmasını sağlayacak bir fikir üzerinde duruyor. Bir takım bu sayıya ulaşamazsa bir kez maçın erteleme hakkı var ancak takımda koronavirüs vakaları devam eder ve sayıya ulaşılmazsa takım 3-0 mağlup sayılacak.

Gazeteye göre, takımların bu sezon 35 futbolcuyu listeye kaydetme hakkı olacak. 13 futbolcunun kolayca bulunması için sadece 5 futbolcunun A takımdan olması yeterli görülecek.

VALENCIA'DA 10 FUTBOLCU KORONA OLMUŞTU

Koronavirüsün Avrupa'da hızla yayıldığı dönemde Atalanta ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Valencia'da 10'u futbolcu 25 kişide -virüs tespit edilmişti.

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