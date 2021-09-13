İspanya'da gündem Miralem Pjanic! Performansı pişman etti - Haberler Spor
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İspanya'da gündem Miralem Pjanic! Performansı pişman etti

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Barcelona'nın hocası Koeman'ın adeta kapı dışarı ettiği Miralem Pjanic, Beşiktaş'taki ilk maçında parmak ısırttı. Malatya karşısında adeta sahanın komutanı olan ve Batshuayi'ye de asist yapan Pjanic'in performansı, İspanyol basının da dikkatini çekti. Pjanic'in kısa sürede taraftarın sevgisini kazandığına vurgu yapıldı.

Beşiktaş'ın yeni starı Miralem Pjanic, Yeni Malatya karşısındaki ilk sınavında liderliği eline aldı. Boşnak futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca orkestra şefi gibi takımını yönetti, bir de asist yaptı. Barcelona hocası Koeman'ın, "Önünde başka isimler var, düşünmüyorum" diye gönderdiği Pjanic'in performansı İspanyolların da dikkatini çekti.

İspanya'da gündem Miralem Pjanic'in performansı! Herkes kalitesini konuşuyor

"ÇOK NET ÇIKIŞ YAPTI"

Duhuliye'nin aktardığı haber de; İspanyol basınının attığı, "Çok net bir çıkış yaptı, taraftarın sevgisini kazandı" manşeti ön plana çıkarıldı. Pjanic'in sezonun geri kalanında göstereceği performans merakla bekleniyor.

İspanya'da gündem Miralem Pjanic'in performansı! Herkes kalitesini konuşuyor

İspanya'da gündem Miralem Pjanic! Performansı pişman etti
Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: İspanya'da gündem Miralem Pjanic! Performansı pişman etti - Haberler Spor
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