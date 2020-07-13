HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 listesinde ESO üyesi 4 firma bulunuyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 araştırmasında üyeleri 4 firmanın da yer aldığını belirterek, "Geleceğimiz için çalışan firmalarımızı kutlarız" diye belirtti.

İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 listesinde ESO üyesi 4 firma bulunuyor
13.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:58

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 araştırmasında üyeleri 4 firmanın da yer aldığını belirterek, "Geleceğimiz için çalışan firmalarımızı kutlarız" diye belirtti.

Açıklanan 500 büyük sanayi kuruluşları listesinde Eskişehir Sanayi Odası üyesi firmaların olduğunu belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Merkez kayıtları odamızda olan 4 firmanın listede olduğunu görüyoruz. Ancak söz konusu listenin hazırlanmasında firmaların kayıtlı adreslerinin baz alındığını da bilmeliyiz. Yani İSO 500 listesinde olan birçok firma aslında ana üretimlerinin bir kısmını Eskişehir'de gerçekleştirmekte. Bu firmalarımızı da düşündüğümüzde 500 listesinde daha çok Eskişehir'den sanayi kuruluşunun yer aldığını söyleyebiliriz" dedi.

Söz konusu bu 4 firmanın 33'üncü sırada Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş, 94'üncü sırada Tusaş Motor Sanayii A.Ş, 256'inci sırada Alp Havacılık San. ve Tic. A.Ş. ve 463'üncü sırada Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. olduğunu belirten Kesikbaş, "Listede yer alarak şehrimizin ismini üretim ile duyuran, ülkemizin geleceği için istihdam sağlayan, gurur kaynağımız üye firmalarımızı çalışmalarından dolayı kutlarız" dedi.

Ana üretimlerinin bir bölümünü Eskişehir'de gerçekleştiren firmalar hakkında da bilgi veren Kesikbaş, listede yer alan ve Eskişehir'de üretimini sürdüren firmaların ise Ford, Arçelik, Eti Maden, Anadolu Cam, Pınar Süt, Çimsa, Paşabahçe, Elvan Gıda, İzocam, Konveyör, Milangaz, Modern Oluklu, Tarım Kredi Yem, Türkiye Şeker Fabrikaları olduğunun ve bu firmaların Eskişehir'de ciddi istihdam ve sanayi oluşturduklarının bilgisini verdi.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine genel olarak bakıldığında, 2019 yılında iç talep ve satışların yavaşladığını, dünya ticaretindeki daralma ile emtia fiyatlarındaki düşüşün etkilerinin görülmekte olduğunu belirten Kesikbaş, ticaret savaşları ve korumacılık önlemlerinin etkili olduğuna vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi Sağlık
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
'Delikanlılık ölmüş' dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 3. Sayfa
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Bağışıklık kalıcı değil, grip gibi sürekli korona olabiliriz
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Hulusi Akar Fatih Sultan Süleyman Soylu
Magazin Sıla Reynmen Cem Davran Bergüzar Korel
Spor Falcao Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Hatayspor
Şu an buradasınız: İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 listesinde ESO üyesi 4 firma bulunuyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 18:39:14. #1.14#
title