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İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı.

İSO 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı
13.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:10

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan veriler göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listeye yer alan firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 1993 yılından bu yana her yıl yapılan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu çalışmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Açıklanan veriler göre bu yıl ilk 500 listesinde Manisa'dan 24 firma yer aldı.

Başkan Yılmaz: "Sanayicilerimiz başarı öyküleri yazıyor"

İSO 500 listesinde yer alan 24 firmayla gurur ve onur duyduklarını belirten Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde olan 10 firma ile birlikte yine odamıza kayıtlı olarak bölgemizde üretim yapan ama merkezleri başka şehirde olan 14 firmamızla birlikte devler liginde Manisa'dan 24 firmamız yer aldı." dedi.

Dünyada yaşanan korona virüs salgınına rağmen Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını belirten Başkan Yılmaz, "Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ediyorlar. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de son derece etkili olan korona virüs salgını sebebi ile ekonomik olarak zor günlerden geçtik. Bu zorlu dönemde sanayicilerimiz zor şartlar altında çarklarını döndürmeye devam etti. Böylesine özel ve zorlu bir dönemde İSO 500 listesinde yer alan tüm firmalarımızı kutluyorum. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Sanayicilerimiz gece gündüz, 7 gün 24 saat çalışmak suretiyle katma değer üretmeye devam ediyor. Zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı koymaya çalışan sanayicilerimizi, yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha kutluyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.

Manisa'da üretim yapan ve ilk 500 arasına giren firmalar ve sıralamaları şöyle: "21. Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş., 23. Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., 27. Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş., 69. Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş., 79. Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş., 102. Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., 110. Modern Oluklu Mukavva Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., 111. Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., 115. Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş., 138. Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. Manisa Tesisi, 145. Whirlpool Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş., 183. İnci GS Yuasa Akü San. ve Tic. A.Ş., 193. Zorluteks Tekstil Tic. ve San. A.Ş., 213. Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş., 229. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., 231. Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş., 291. Elba Basınçlı Döküm Sanayii A.Ş., 300. Yonca Gıda Sanayi İşletmeleri İç ve Dış Ticaret A.Ş., 325. Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A.Ş., 395. Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş., 412. Maxion Jantaş Jant San. ve Tic. A.Ş., 419. Standard Profil Ege Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., 430. Emas Makina Sanayi A.Ş., 462. Konveyör Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş." - MANİSA

Kaynak: İHA

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