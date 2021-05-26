'İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 MTOSB firması yer aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 MTOSB firması yer aldı

'İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 MTOSB firması yer aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) 10 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) 10 firma yer aldı. Listede yer alan firmaları kutlayan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak az" dedi.

MTOSB'den yapılan açıklamada, İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl MTOSB'den 10 firmanın yer aldığı bildirildi. Açıklamaya göre listede, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 18'inci, Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 29'uncu, Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 39'uncu, Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 163'üncü, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 264'üncü, Armada Gıda Tic. San. A.Ş. 301'inci, Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. 370'inci, Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. 425'inci, Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 439'uncu, Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. 440'ıncı sırada yer aldı.

"Sanayicilerimi tebrik ediyorum"

Firmaların başarısını değerlendiren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "2020 yılı tüm dünyada pandeminin etkisi altında geçti. Buna rağmen sanayicilerimiz üretmeye devam etti. Tüm zor şartlara rağmen ihracat rakamlarımız arttı. Bölgemizde üretimin artış gösterdiğinin en açık göstergesi, enerji tüketim rakamlarımız. Enerji tüketim rakamlarımız 2020 genelinde yüzde 15 seviyelerinde bir artış gösterdi. Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın bu yoğun çabaları İSO 500 listesinde yer almaları ile taçlandı. Her koşulda yılmadan üretmeye devam eden tüm sanayicilerimizi tebrik ederken, İSO 500 listesine giren sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Mersin'in her geçen gün gelişen sanayisi ile önümüzdeki yıllarda bu listede daha fazla firmamız ile yer alacağına inanıyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Bülent Ersoy Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 MTOSB firması yer aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 13:55:00. #1.11#

title