İsmail Uyanık'tan 'şartlı' istifa

13.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:02

Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, kulüp yönetimi ile şirket yönetimi arasında devir işleminde tanımlanmayan maddelerin yer aldığı protokolün imzalanmasının ardından istifa edeceğini söyledi.



Başkan İsmail Uyanık, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısı ile aldığı istifa kararını açıkladı. Uyanık, Samsunspor A.Ş. ile Samsunspor Kulübü Derneği arasında devir işleminde tanımlanmayan maddelerin yer aldığı protokolün imzalanmasının ardından başkanlıktan istifa edeceğini, aksi takdirde ise görevine devam edeceğini açıkladı. Başkan Uyanık, görev süresince yaşanan birçok olaya da açıklık getirdi.



"Protokol imzalanınca başkanlıktan istifa edeceğim"



Aldığı istifa kararın nedenlerini açıklayan Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Uyanık, "Kamuoyunda birçok şey söylendi. '2 başlılık, İsmail Uyanık burada olduğu müddetçe bitmeyeceğine' dair gerek basın önünde gerekse cemiyet içinde bu kanaatin sıkça hem yetkili kişiler tarafından hem de sosyal medyada sıkça dillendirilmeye başlandığını da gördüm. En son yetkili ağızlardan da cemiyet içindeki konuşmalardan burada nem olduğum müddetçe 2 başlılığın bitmeyeceğine dair görüşlerini de duyduktan sonra ben de Samsunspor Kulübü Başkanlığından ayrılmaya karar verdim. Bu süreci yapabilmem için başından beri söylediğim bir konu vardı. Başkan olarak Samsunspor A.Ş. ve Samsunspor Kulübü Derneği olarak bir protokol görüşmesi var. Bu protokol görüşmesinin bitmesini bekledim. Bu protokol görüşmelerini takip etmesi için 3 arkadaşımızı tayin ettik. Bu sürecin bir an önce sonlanmasını bekliyorduk. Bu beklentinin sonucunda şirket tarafının da kendi isteği; 'Başkan bırakırsa, bu işler kolay hallolur' mesajlarını da anlayışla karşılamak durumundayım. Ben de bu protokol bittiği takdirde Samsunspor Yönetim Kurulu Başkanlığından ve yönetiminden istifa edeceğimi karşı tarafa bugün söyledim" dedi.



"Protokol imzalanmazsa göreve devam edeceğim"



Protokol imzalanmazsa istifa etmeyeceğinin altını çizen Başkan Uyanık, "Bu protokol Samsunspor'un derneğin sahip olduğu taşınmazlar, bazı hukuki hakları, ilk devir sözleşmesinde tanımlanmayan hayatın olağan akışında İsmail Uyanık olmadıktan sonra yazıya dökülmesi gereken bir takım olayların protokole bağlanıp, her iki tarafın da kafasının rahat etmesi için yapılan bir çalışmaydı. Başkan olarak bu protokolün altına imzayı atıp, Samsunspor Genel Kuruluna, Samsunsporlulara ve bu şehirde yaşayan herkese dernek başkanı olarak sorumluluğumu yerine getirip, hiçbir boşluk nokta bırakmadan 'Bırakıp da bu şekilde gitti, ortalıkta bir sürü iş bıraktı, yarıda bıraktı' dedirtmeden bu protokolü yapıp bırakma kararı aldım. Protokol yapılmazsa görevime devam edeceğim" diye konuştu.



Bazı protokol maddeleri



Bahsedilen protokole, "Tesis alanlarının ve hizmet alanlarının tanımı, çalışan personelin belirlenmesi, demirbaşların teslim alındığı halde anlaşma sonunda alındığı gibi bırakılması, personelin geçmiş maaşlarının (kıdem) ödenmesi, dış cephe ve iç cephe reklam gelirleri, protokol tribününde temsil edilecek kişi sayısı, loca kiralaması" gibi birçok konu hakkında maddeler bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA