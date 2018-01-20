İsmail Konuk, Gazişehir Gaziantep'te

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un savunma oyuncusu İsmail Konuk ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, İsmail Konuk'un kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bugün bir araya geldiği ve kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı ifade edildi. Ayrıca, futbolcuya başarı dileğinde bulunuldu.