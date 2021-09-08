İslahiye'de üzüm kurutma zamanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslahiye'de üzüm kurutma zamanı

İslahiye'de üzüm kurutma zamanı
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Ekonomi

Gaziantep'in önemli üzüm üretim merkezlerinden İslahiye'de, 50 bin dekar alandan toplanan üzümlerin kurutulmasına başlandı.

Gaziantep'in önemli üzüm üretim merkezlerinden İslahiye'de, 50 bin dekar alandan toplanan üzümlerin kurutulmasına başlandı.

İslahiye'de Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "Mevlana", "Kardinal" ve "Sultani" cinsi üzümlerin hasadı yapılıyor.

Hasadı tamamlanan bağlarda bağ bozumunun ardından "Antep karası" ve "Hatun parmağı" üzüm çeşitlerini kurutan işçiler, gün boyunca yoğun mesai harcıyor.

Bölgede yetiştirilen üzümlere tüketicilerin ilgisi yüksek olurken ürünlerin bir kısmı da meyve suyu fabrikaları tarafından yerinde alınıyor.

Geriye kalan ürünlerin bir kısmı kurutulup kuru üzüm olarak, diğer kısmı ise pekmez yapılarak piyasaya sunuluyor. İlçede kuru üzümün kilogramı toptan 14 ila 16 liradan satılıyor.

Bölgede 30 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Salman Barak, bu yıl 50 ton üzüm kurutmayı hedeflediklerini belirterek, "Bağlardan toplanan 'Antep karası' ve 'Hatun parmağı' çeşidi üzümlerimiz burada yıkandıktan sonra zeytinyağına batırıp çıkartılarak sahalara kurulan naylon veya branda üzerinde güneşte kurutuluyor. Daha sonra tekrar suda yıkandıktan sonra kurutulup makinelerde çöplerinin ayıklanmasının ardından ambalajlanarak Gaziantep'e gönderiliyor, satışa sunuluyor. Rekolte bu yıl düşük olmasına rağmen fiyatlar iyi, üretici memnun." dedi.

Çiftçi Mehmet Barak da bölgedeki birçok insanın geçimini üzümden kazandığını anlatarak hava şartlarının da üzüm kurutmaya uygun olduğunu ifade etti.

Barak, üreticilerin bu yıl üzüm fiyatlarından memnun olduğunu söyledi.

İslahiye'de üzüm kurutma zamanı
İslahiye'de üzüm kurutma zamanı
İslahiye'de üzüm kurutma zamanı
İslahiye'de üzüm kurutma zamanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Max Meyer Mergim Berisha Bülent Korkmaz Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İslahiye'de üzüm kurutma zamanı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:59:32. #1.15#

title