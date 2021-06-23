İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor
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İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor

İŞKUR'un engelli ve eski hükümlülere desteği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje başvurularının başladığını duyurdu.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin proje başvurularının başladığını duyurdu.

Mersin İŞKUR İl Müdürü Mustafa Kutlu, kurum olarak özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelli, eski hükümlü, kadınlar ve gençlerin işgücüne dahil olmaları amacıyla İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı gibi hizmetleri sunduklarını belirtti. Engelli vatandaşların istihdam edilebilirliğini arttırmak ve firmalara ulaşım konusunda kolaylık sağlanması amacıyla haftanın her perşembe gününü engelli seçmelerine ayırdıklarını kaydeden Kutlu, ayrıca engellilerin iş başvurularındaki etkinliğinin arttırılması amacıyla İş ve Meslek Danışmanlarınca iş arama becerileri eğitimi vererek kurumsal olarak destek sunduklarını söyledi.

Proje başvuruları başladı

Öte yandan, İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2021 yılının üçüncü dönemine ait hibe proje başvurularının kasım ayı itibariyle başladığını bildiren Kutlu, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işlerini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verdiklerini kaydetti.

Başvurular 12 Temmuz'da sona erecek

Kutlu, yeni dönem engelli hibe desteği başvurularının 12 Temmuz saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden online olarak yapılacağını, engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 12 Temmuz 2021 tarihi mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edebileceğini, ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletmesi gerektiğini ifade etti.

Projeden yararlanmak isteyenlerin, il müdürlüklerinden proje desteği hakkında gerekli bilgileri alabileceklerini dile getiren Kutlu, proje desteği kapsamında engellilere 65 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (53 bin 655 lira) kadar iş kurma desteği sunulacağını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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