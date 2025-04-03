İŞKUR İŞ İLANLARI || Kamu memuru başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR başvuru şartları nelerdir?

İşkur iş ilanları kapsamında yayımlanan kamu memuru alımları, belirli şartlar doğrultusunda yapılmaktadır. Adaylar, İŞKUR üzerinden ilanlara ulaşarak başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştirebilirler. Bu nedenle "İŞKUR iş ilanları nasıl bulunur?" ve "İŞKUR başvuru şartları nelerdir?" gibi sorular sıkça gündeme geliyor.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

- Sınavı Açan Birim: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

- Atama Yapılacak Kadro Ünvanı ve Sayısı: Vergi Müfettiş Yardımcısı, 250 (iki yüz elli). (Alımı yapılacak 250 (iki yüz elli) Vergi Müfettiş Yardımcısının 200 (iki yüz)'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları arasından; 50 (elli)'si ise mühendislik fakültelerinin aşağıda isimlerine yer verilen bölümlerinden mezun adaylar arasından seçilecektir.)

- KPSS Puan Yılı, Türleri ve Taban Puanı: ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar. ÖSYM tarafından 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan alanlar.

- Yazılı ve Sözlü Sınav Esası:

Giriş sınavı; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için önce dört oturumda klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

Giriş sınavı; endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, kimya mühendisliği, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği bölümü mezunları için önce tek oturumda çoktan seçmeli (test usulü) ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava çağrılmazlar.

FON UZMAN YARDIMCILIĞI (BİLİŞİM) GİRİŞ SINAVI İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında bilişim alanında istihdam edilmek üzere, 9 uncu dereceden; 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcılığı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacaktır.

I- Sınava Katılma Şartları Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavı

Özel Şartlar;

- Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren mühendislik, fen edebiyat, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2 ve KPSSP3 puan türlerinin birinden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

- ÖSYM tarafından 2023, 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,

- Yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının 200 (İkiyüz) kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 200 (İkiyüz) aday yazılı sınava çağırılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.