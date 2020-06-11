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İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik hayata uyumlarının arttırılması amacıyla, kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar iş kurma desteği...

İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
11.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:23

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, dezavantajlı grupların sosyo-ekonomik hayata uyumlarının arttırılması amacıyla, kendi işini kurmak isteyen engellilere 65 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar iş kurma desteği sunulacağını söyledi.

Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak özellikle dezavantajlı grupta yer alan engelli, eski hükümlü, kadınlar, gençler başta olmak üzere bu grupların işgücüne dahil olmaları amacıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programı gibi hizmetlere devam ettiklerini bildirdi. Bozkurt, engelli vatandaşların istihdam edilebilirliğini artırmak ve firmalara ulaşım konusunda kolaylık sağlanması amacıyla her hafta perşembe gününü engelli seçmelerine ayırdıklarını, bunun yanında engellilerin iş başvurularındaki etkinliğinin arttırılması amacıyla 'İş Kulübü' liderlerince iş arama becerileri eğitimi verilerek kurumsal olarak destek sunduklarını kaydetti.

Engellilere yönelik hizmetlerin bununla sınırlı olmadığını ifade eden Bozkurt, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere yönelik 2020 yılı 2. dönemine ait hibe proje başvurularının kasım ayı itibariyle başladığını, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verdiklerini söyledi.

Proje sunmak isteyenlerin 'www.iskur.gov.tr' adresindeki 'duyurular' bölümünde yayımlanan başvuru rehberi ve formuna göre projelerini hazırlayarak 17 Temmuz tarihi mesai bitimine kadar Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Erdemli, Silifke, Tarsus ve Anamur hizmet merkezlerine elden teslim etmeleri gerektiğini belirten Bozkurt, hibe proje desteğinin engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri yoluyla rehabilitasyonlarına yardımcı olmayı amaçlandığını, proje desteği kapsamında engellilere 65 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (44 bin 145 lira) kadar iş kurma desteği sunulacağını ifade etti.

Engellilerin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projelere de destek verileceğini kaydeden Bozkurt, engellinin bir işyerinde istihdam edilmesi, işe uyumunu, etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak destek teknolojileri ile ilgili projeleri, İŞKUR'a kayıtlı olan tüzel kişiliklerin sunabileceğini, proje sunacak tüzel kişiliklerin, projenin uygulanacağı ilde kurulu olması gerektiğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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