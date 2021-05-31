İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi
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İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi

İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklifi
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklif edildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su fiyatlarına yüzde 25'e varan zam teklif edildi.

İSKİ'nin bugün gerçekleştirilecek Genel Kurulu öncesi "2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifine göre su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25'e varan oranlarda zam talep edildi.

Tarife Komisyonu raporunda yer alan bilgilere göre, Konut 1. Kademe tarifesinin (Konut başına 0-15 metreküp) 4, 81 liradan 6 liraya, Konut 2. Kademe tarifesinin (Konut başına 16 metreküp ve üzeri) 7,22 liradan 9 liraya, Köy Konut tarifesinin 1,21 liradan 1,50 liraya, Ortak Sayaç Konut/Konut İnşaat Şantiyesi tarifesinin 7,22 liradan 9 liraya, İşyeri tarifesinin 12,93 liradan 16 liraya, Köy İşyeri tarifesinin 3,23 liradan 4 liraya, Ortak Sayaç İşyeri/İşyeri İnşaat Şantiyesi tarifesinin 13,42 liradan 16, 50 liraya çıkarılması talep edildi.

Ayrıca 2019 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurulda kabul edilen ve abone başına yaklaşık 1 tona denk düşen ücretsiz su hakkının da kaldırılmasının teklif edildiği öğrenildi.

Su zammı kararı mecliste yapılacak müzakereler sonrası belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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