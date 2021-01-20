İskenderun'da silah ticareti operasyonu
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İskenderun'da silah ticareti operasyonu

20.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:31
İskenderun'da silah ticareti operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda tabanca, tüfek, 75 mermi ile 50 dolu kartuş ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, silah ticareti yapanlara yönelik operasyonda tabanca, tüfek, 75 mermi ile 50 dolu kartuş ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Numune ve Muradiye mahallelerinde iki adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, tabanca, tüfek, 75 mermi ile 50 dolu kartuş ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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