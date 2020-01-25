Haberler » Spor » İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası Kilis'te yapıldı - Spor

İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası Kilis'te yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası, Kilis'te yapıldı.

25.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:04
İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası Kilis'te yapıldı

İşitme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası, 'te yapıldı.


Kilis Beşevler Spor Salonu'nda yapılan Türkiye İşitme Engelliler şampiyonada büyükler kategorisinde 21 ilden yaklaşık 50 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda erkeklerde Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Metin Tekin, Muhammet Ağaç, Murat Turanlı, Mevlüt Akmaz ve Osman Tenk, kadınlarda ise Elif Küçükarslan, Dilek Ölçer Altın, Didem Öğdü ve Yadigar Talayhan Türkiye şampiyonu oldu. - KİLİS

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler