İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de grup maçları tamamlandı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'deki grup müsabakaları tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'deki grup müsabakaları tamamlandı.

Karabük'teki Safranbolu Çim ve Sentetik Futbol sahaları ile 5000 Evler Futbol Sahası'nda 7 maç oynandı.

Grup karşılaşmalarında son gün sonuçları şöyle:

Sefaköy-Torbalı: 1-4

Bursa Yıldırım-İstanbul Sessizler: 5-3

Bornova-Denizli: 2-0

Manavgat Belediyesi-Ankara: 1-2

Adıyaman Belediyesi-Ortahisar Belediyesi: 1-1

Batman-Karşıyaka: 1-5

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Kırşehir: 2-0

Bu sonuçlara göre gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Torbalı, Sefaköy, Bornova, Ankara, Karşıyaka, Adıyaman Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Avcılar çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde ise Bornova-Avcılar, Ankara-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka-Sefaköy ve Torbalı-Adıyaman Belediyesi maçları 21 Haziran'da oynanacak.

Karşılaşmaları, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Yakup Ümit Kihtir, TİESF As Başkanı Serhat Öztürk, TİESF Futbol Milli Takımlar Teknik Direktörü Ramazan Karacif ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu