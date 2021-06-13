İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları sona erdi

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen 2020-2021 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları Karabük'te tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen 2020-2021 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lig grup maçları Karabük'te tamamlandı.

Üç grupta 12 takımın yer aldığı turnuvada maçlar, 5000 Evler ve Safranbolu sentetik futbol sahalarında yapıldı.

Gruplarını ilk sırada tamamlayan İstanbul Çekmeköy Belediyesi, Gölcük ve Ankara Başkent takımları, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'ne yükselme hakkını kazandı.

Maçların ardından grup birincilerine madalya ve kupalarını protokol üyeleri verdi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Serhat Öztürk, AA muhabirine, karşılaşmaların dörder takımlı 6 grupta oynandığını, bu gruplardan 3'üne Karabük'ün ev sahipliği yaptığını söyledi.

Grup birincisi 6 takımın Süper Lig'e çıktığını, ikincilerin ise play-off hakkı kazandığını anlatan Öztürk, "Gelecek hafta Karabük'te İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi maçları oynanacak. Karabük'te olmaktan çok memnunuz." dedi.

Öztürk, eylül ayında olimpiyat elemelerinin yapılacağını ifade etti.

İşitme engelliler futbolda milli takımın çok başarılı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Son olimpiyat şampiyonuyuz. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunun ardından önümüzdeki yıl Brezilya'da yapılacak olimpiyatlarda da iddialıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu