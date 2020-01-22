22.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:10

Kastamonu'da İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Hüsnü Tandoğan Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 120 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda büyük tek erkeklerde Doğan Altun, büyük tek kızlarda Gizem Uludağ, büyük çift erkeklerde Hasan Baygeldi ve Ali Özyalçın, büyük çift kızlarda İlayda Açıkel ve Yağmur Gülbüz, büyük karışık çiftlerde Doğukan Yılmaz ve Gizem Uludağ, yıldız tek erkeklerde Emin Aktaş, yıldız tek kızlarda Sahra Demirel, yıldız çift erkeklerde Enes Altınsoy ve Emin Aktaş, yıldız çift kızlarda Hilal Avcı ve Nur Ateş, yıldız karışık çiftlerde İbrahim Altınsoy ve Sahra Demirel, minik tek erkeklerde Ahmet Taş, minik tek kızlarda ise Buse Kamışlı Türkiye şampiyonu oldu.

Takım sıralamasında da Ankara EGO birinciliği elde ederken Eskişehir İşitme Engelli Çocuklar ve Aileleri Derneği ikinci, Çankırı Karatekin Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mahir Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 ilden 40 kulübün katılımıyla şampiyonanın gerçekleştirildiğini söyledi.

Şampiyonaya verilen desteğe teşekkür eden Yazıcı "25 branşta faaliyet gösteren bir federasyonuz. Badminton branşı da bunlardan biri. Gelişmekte olan bir branş. Şampiyonaya olan ilgi oldukça iyiydi ve gayet verimli geçti." dedi.

Gelecek açısından umut veren bir Türkiye şampiyonasını geride bıraktıklarını kaydeden Yazıcı, "Antrenörlerimiz sporcularımızın değerlendirmesini yapacak ve ilerleyen zamanlarda uluslararası müsabakalara hazırlayacaklar." diye konuştu.

Törende AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da selamlama konuşması yaptı.

Ödül töreninin ardından şampiyonanın düzenlenmesinde katkıları bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'na, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'a ve MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'a Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Mahir Yazıcı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA

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